В Горно-Алтайске найдены тела двух младенцев

Тела двух новорожденных обнаружили вчера в разных частях города Горно-Алтайска. Сначала нашли мертвую девочку в мусорном контейнере во дворе дома по улице Чорос-Гуркина.



Затем на берегу реки Майма обнаружен труп мальчика. Погибшие дети лежали в полиэтиленовых пакетах. Причины смерти младенцев в полиции не уточняют, сообщает «Интерфакс».

МВД по республике Алтай объявляет вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей за информацию, которая позволит раскрыть данные преступления. Анонимность гарантируется.



