На востоке Москвы сотрудники полиции задержали сержанта вневедомственной охраны, который в ссоре из-за парковки своей машины ранил ножом врача "скорой помощи". Потерпевшего госптализировали.



Сообщение о драке между двумя мужчинами возле дома 5 на Снайперской улице поступило в полицию в субботу вечером. Прибывшие сотрудники полиции задержали сержанта вневедомственной охраны, который в драке ранил туристическим ножом в подбородок врача "скорой помощи", подравшись с ним из-за парковки своей машины. Потерпевшего госпитализировали. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



Это не первый случай в Москве, когда сотрудник вневедомственной охраны в ходе конфликта из-за автомобиля совершает преступление. Так, в минувшую пятницу оперативники уголовного розыска задержали на северо-западе столицы сержанта вневедомственной охраны, который застрелил человека.

17 марта вблизи дома 15 на Пятницком шоссе произошел конфликт между полицейским и водителем, который задел его машиной при парковке. В ходе ссоры полицейский достал пистолет и выстрелил водителю в грудь. Супруга пострадавшего не успела доставить его в ближайшее медучреждение, по дороге он скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ /убийство/. Задержанным за это преступление оказался сержант 2-го батальона вневедомственной охраны УВД по Южному административному округу столицы. В связи с преступлением из органов внутренних дел будут уволены сам подозреваемый и четверо его начальников.



