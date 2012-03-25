Спецназ столичной полиции штурмом взял казино на Таганке

В центре Москвы в районе станции метро "Таганская" оперативники и бойцы спецназа столичной полиции в ночь на воскресенье штурмовали нелегальное казино в здании, расположенном на Гончарной улице.

"Заведение работало без вывесок и рекламы. По периметру здания было организовано тщательное видеонаблюдение, а вход осуществлялся по предварительному телефонному звонку и только для проверенных клиентов. Тем не менее, оперативникам под видом игроков удалось пройти в клуб. Убедившись, что казино функционирует, они подали сигнал спецназу", - рассказали в Главном управлении МВД по Москве, передает Интерфакс.

Бойцы центра специального назначения ГУ МВД России по г. Москве с помощью специальной техники открыли все двери и блокировали входы и выходы из помещения. В клубе, по данным столичной полиции, были изъяты 18 игровых аппаратов, четыре стола для игры в покер и один стол для игры в рулетку.

Доход от незаконной деятельности составил более 6 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).