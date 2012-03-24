Украденная соцкарта москвича помогла найти убийц

Социальная карта москвича помогла полиции задержать пару, подозреваемую в серии грабежей, разбое и убийстве. 7 марта в столичном районе Бирюлёво был обнаружен труп женщины с множественными ножевыми ранениями.

Полиция считает, что ее убили с целью ограбления. Через несколько дней в том же районе с ножом напали на молодую девушку, она выжила и помогла полицейским составить фоторобот преступника.

Найти преступников помогла социальная карта москвича, принадлежавшая убитой женщине.

В ходе следствия стало ясно, что картой регулярно пользуются. "В результате отработки территории с использованием пилотной зоны Интеллектуальной транспортной системы сотрудникам полиции удалось получить фотографии предполагаемого преступника и его сообщницы", - сообщает ГУМВД.

Подозреваемого задержали в ночь на пятницу, когда тот собирался совершить очередное преступление. В ходе обыска у мужчины обнаружили кухонный нож. Супругу задержали чуть позже, в тот момент, когда женщина пыталась избавиться от похищенных вещей.

Сейчас задержанные арестованы и дают признательные показания. В отношении пары возбуждены уголовные дела по подозрению в убийстве, двух разбойных нападениях и трех грабежах. Пара причастна к серии аналогичных преступлений.

Супруги дали показания о том, что совершили разбойное нападение и убийство женщины ради приобретения очередной дозы наркотиков, сообщает РИА Новости. Проведенный в квартире подозреваемых (которая больше напоминает наркопритон) обыск подтвердил это.

Пара воспитывала 4-летнюю дочь. Сейчас девочка находится в одном из столичных приютов.





