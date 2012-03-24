В Тульской области совершено тройное убийство

Тройное убийство совершено в Тульской области. Тела трех человек с признаками насильственной смерти найдены в поселке Дубна. Убийства были совершены 22 марта 2012 года.

Преступник ударил 81-летнюю пенсионерку по голове, затем перерезал ей горло, ее 52-летнего сына убил ударом по голове, а 58-летнюю женщину, которая гостила в доме, задушил.

Перед тем как скрыться, преступник решил сжечь дом, а тела спрятал в расположенном недалеко погребе.

Прибывшие на место пожарные быстро потушили пожар, но в доме никого не обнаружили. Погибших нашли лишь на следующий день, благодаря настойчивости сожительницы убитого мужчины, которой показалось странным отсутствие старой женщины и ее сына в течение нескольких дней.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщают Вести FM. В следственном управлении по Тульской области подтвердили факт тройного убийства.





