Костромчанин ненадолго украл рюкзак золота у своей знакомой

В Костроме на улице Петра Щербины около автовокзала грабитель выхватил у женщины рюкзак, полный золота, и сбежал, но спустя семь минут был задержан полицией, сообщает областное УМВД.

Инцидент произошёл в четверг около 17 часов. В полицию обратилась женщина и рассказала, что несколько минут назад на нее напал грабитель в камуфлированном костюме, когда она несла выданные ей на обработку полуфабрикаты золотых изделий. Грабитель вырвал рюкзак и убежал.

"После получения ориентировки сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на мужчину, выбегающего из парка, который разделяет улицу Петра Щербины и автовокзал. В руках у него был похищенный рюкзак с драгоценными полуфабрикатами. Патрульные задержали мужчину", - говорится в сообщении.

По данным полиции, с момента сообщения о преступлении до задержания подозреваемого прошло семь минут. В рюкзаке, который налетчик отнял у женщины, полицейские обнаружили 61 пакетик с золотыми изделиями общей массой 592 грамма. Общая стоимость ювелирных полуфабрикатов превысила 600 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что подозреваемый ранее был знаком со своей жертвой и мог узнать, что в этот день у нее окажется при себе крупная партия драгоценностей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он может получить до 12 лет лишения свободы.