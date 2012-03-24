В Красноярском крае 8 полицейских пострадали при задержании хулиганов

Инцидент произошел сегодня ночью в с. Красная Поляна Назаровского района. Трое участковых уполномоченных во время рейда сделали замечание группе молодых людей из 10-12 человек.

В это время они распивали спиртные напитки возле Дома культуры. В ответ один из них напал на участкового и ударил его в лицо, после чего к нападавшему присоединились его приятели. Все они разбежались после того, как полицейские вызвали подкрепление. Но не угомонились. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы обнаружили хулиганов на другой улице села с лопатами и кольями. Они бросились на полицейских, а один из нападавших попытался выхватить оружие из кобуры инспектора ДПС.

Стражи порядка применили специальные средства и табельное оружие. Было произведено четыре предупредительных выстрела в воздух.

В результате пять злоумышленников были задержаны, остальные скрылись. Среди задержанных - один несовершеннолетний 1994 года рождения, остальным по 20 лет. Пострадали восемь полицейских, один из них госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сообщает РБК.

В Красноярском крае началась доследственная проверка по факту избиения хулиганами восьми полицейских.