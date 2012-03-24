В кафе под Костромой кто-то пытался сжечь заживо 9 человек, подперев дверь

В Костромской области заведено уголовное дело по факту умышленного поджога. Неизвестный пока человек попытался сжечь заживо девятерых, подперев снаружи входную дверь бара в поселке Тотомица. Люди выскочили из огня чудом.

Сотрудники прокуратуры провели проверку в баре ООО "Вечерок" в поселке Тотомица Нейского района Костромской области. Причиной проверки стал недавний пожар, который едва не унес жизни девяти человек.

"Установлено, что 9 марта 2012 года около 06.00 в помещении бара произошел пожар, предварительной причиной которого явился поджог. Входная дверь в бар на момент возникновения пожара была закрыта снаружи" - сообщил Нейский межрайонный прокурор Лев Лапшин, передает РИА Новости.

Он уточнил, что накануне ЧП между посетителями бара произошел конфликт. Один из его участников высказывал угрозы в адрес окружающих, а затем покинул помещение.

"Через несколько минут посетители почувствовали запах дыма. Неизвестный злоумышленник запер бар снаружи на щеколду, облил дверь бензином и поджег", - пояснил прокурор.

Он пояснил, что подозреваемый пока не задержан, по факту поджога проводится проверка. При этом он подчеркнул, что ЧП, едва не унесшее девять жизней, произошло при нарушении норм пожарной безопасности. На окнах здания были установлены глухие металлические решетки, и эвакуация людей через окна оказалась невозможна. Посетителям бара удалось спастись чудом, выбив деревянную входную дверь.

"Если бы входная дверь была металлической, все люди могли погибнуть", - сказал Лапшин.

Прокуратура по результатам проверки вынесла в отношении директора ООО "Вечерок" постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 4 статьи 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Штраф может составить от 15 до 20 тысяч рублей.