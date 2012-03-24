Высокопоставленные водные полицейские пытались на хлебе заработать на масло

В Серпухове двое высокопоставленных сотрудников водной полиции Центрального федерального округа решили поживиться за счет пекарни, расположенной на территории речного порта и потребовали 50 тыс ежемесячно за "крышевание".

"Уголовное дело возбуждено в отношении 41-летнего москвича Марата Валиева и жителя Подмосковья Валерия Моисеева. Они подозреваются в совершении преступления по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством)", - сказал в субботу руководитель московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Павел Селиверстов, не уточняя дату проведения операции, передает РИА Новости.

По его словам, замначальника полиции по охране общественного порядка линейного отдела МВД РФ на водном транспорте Управления на транспорте по ЦФО капитан Валиев и старший инспектор направления по исполнению административного законодательства лейтенант Моисеев вступили между собой в сговор и выехали в подмосковный город Серпухов.

Там 22 марта на территории речного порта в одном из помещений, в котором находилась пекарня, потребовали от мужчины, который представляет интересы данного объекта, передать им 50 тысяч рублей за непроведение в будущем каких-либо проверок и общее покровительство.

"В дальнейшем оплата полицейских должна была проводиться ежемесячно, а в противном случае они обещали регулярно проводить проверки пекарни с негативными для нее последствиями, вплоть до полного прекращения деятельности", - сказал руководитель отдела.

Он отметил, что потерпевший боялся угроз от сотрудников полиции и был вынужден согласиться с их требованиями. При передаче обещанных денег сотрудники ФСБ и следователи задержали вымогателей на месте преступления. Решается вопрос о заключении задержанных под стражу.

Похоже в Москве разгорается эпидемия шантажа с вымогательством руководством ведомств у предпринимателей, арендующий у них помещения. "АН" писали, что возбуждено уголовное дело против ректора МГУПП Дмитрия Еделева, который аналогичным способом заставлял платить директора студенческой столовой.