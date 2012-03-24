В Петербурге ДТП на шоссе Революции завершилось дракой

Авария произошла накануне поздно вечером. На пересечении шоссе Революции и проспекта Металлистов столкнулись два автомобиля. Первый автомобиль разворачивался на перекрестке, прямо на пешеходном переходе, однако завершить маневр водитель не смог - в машину врезалась вторая машина. Обе транспортных средства выбросило на автобусную остановку, сообщает "Фонтанка.ру".



Находившиеся на остановке люди успели отскочить и не пострадали. Однако происшествие этим не завершилось. Участники ДТП стали выяснять отношения, дело дошло до драки, в ход пошел даже газовый баллончик.

Прибывшие представители правоохранительных органов одних участников драки отправили в больницу, других - в отдел полиции.