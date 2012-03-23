Присяжные: спамер Куваев виновен в изнасиловании воспитанниц детских домов

В Москве в отношении Леонида Куваева, известного как "король спама", обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетних воспитанниц детских домов, в пятницу присяжные Мосгорсуда вынесли обвинительный вердикт.

В пресс-службе Мосгорсуда отметили, что подробности вердикта пока неизвестны, о них будет сообщено позже, передает Интерфакс.

"АН" писали, что Леонид Куваев свою свою вину в изнасилованиях не признаёт. Заседания проходят в закрытом режиме. Вторая обвиняемая по делу Ольга Чернокожева также виновной себя не считает. Ей и Куваеву предъявлено обвинение в вовлечении детей в занятие проституцией.

Напомним, что большая часть пострадавших детей страдает различными психическими заболеваниями, в том числе олигофренией. Куваев обещал подросткам походы в рестораны, клубы, дарил им подарки.