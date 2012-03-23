Боевики, убившие полицейских в день выборов президента РФ, уничтожены (ВИДЕО)

Трое боевиков, причастных к убийству сотрудников полиции в день президентских выборов 4 марта 2012 года, убиты в пятницу в в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Бандитов заблокировали в одном из частных домов в селение Октябрьское. В ответ на предложение сдать оружие преступники открыли стрельбу. В результате, спецназ приступил к штурму дома. Все подробности операции сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, отмечают Вести.

По предварительным данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, в частном доме селения Октябрьское были блокированы уроженец села Октябрьское Муртур Закаригаев 1985 года рождения, Абдулла Джамалов 1989 года рождения и Магомед Мусаев 1982 года рождения.

"По имеющимся оперативным данным, нейтрализованные бандиты причастны к убийству полицейских на одном из избирательных участков в селе Октябрьском в день выборов президента России 4 марта, — отметили в НАК. — В данном нападении участвовал и был убит ответным огнем родной брат Мусаева — Шамиль, 1988 года рождения".

Зона проведения спецоперации в настоящее время блокирована. Оперативно-следственные действия и осмотр дома, в том числе взрывотехниками, продолжатся в светлое время суток.

"АН" писали, что 4 марта в Дагестане трое сотрудников правоохранительных органов стали жертвами вооруженного нападения на один из избирательных участков в селении Октябрьское Хасавюртовского района.