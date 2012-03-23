В Москве проведены обыски в университете Еделева из-за вымогательства (ВИДЕО)

Ректор Московского государственного университета пищевых производств Дмитрий Еделев и несколько его знакомых подозреваются сотрудниками Следственного управления СКР в том, что они обложили данью директора студенческой столовой.

Согласно материалам уголовного дела, директор пищевого комбината, обеспечивающий едой студентов, ежемесячно платил руководству вуза по одному миллиону сто тысяч рублей. Это была своеобразная дань за право на работу, считают полицейские. Полгода хозяин студенческих кафе и столовых якобы терпел и платил.

Терпение лопнуло, когда на пищевом комбинате прошла проверка, инициированная вузом. И, конечно, нашлось множество нарушений, которые впоследствии стали предметом торга.

"Руководство стало требовать с директора 7 миллионов рублей. В противном случае оно обещало передать материалы проверки в правоохранительные органы и, в последствии, снять директора комбината с его поста", — поясняет сотрудник пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России Владимир Коновалов, передают Вести.

Директор комбината покидать пост не захотел и написал заявление в полицию.

Вместе с ректором под подозрение в вымогательстве и превышении должностных полномочий попал проректор вуза и полковник таможни, заместитель начальника антикоррупционного управления.

Эти люди, по мнению полицейских, были посредниками между директором пищевого комбината и руководителем Университета пищевой промышленности.

"АН" писали, что 16 марта был проведен обыск в квартире экс-замглавы МВД РФ Аркадия Еделева в связи с делом, по которому проверяют его сына, ректора МГУПП, которого подозревают в шантаже с вымогательством с целью получения миллионов рублей.