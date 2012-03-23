В Москве задержан серийный разбойник, нападавший на женщин

Сотрудники московской полиции задержали в среду 29-летнего жителя Рязанской области, который неоднократно с ножом нападал на женщин в лесополосе парка Покровское-Стрешнево, сообщила в пятницу пресс-служба столичного ГУ МВД.

"28 февраля 2012 г. в 23.00 неизвестный в подъезде д. 9 по ул. Маршала Василевского напал на женщину, 1989 года рождения, нанеся ей легкое ножевое ранение, похитил у нее телефон", - сообщает пресс-служба ведомства.

Следующее нападение было совершено 11 марта 2012 г. Около 15.00 на территории парка Покровское-Стрешнево неизвестный, угрожая ножом женщине, 1987 года рождения, отобрал у нее золотые ювелирные изделия, телефон сотовой связи и денежные средства.

Затем, "12 марта 2012 г. преступник напал в третий раз, уже не один. Возле д. 23 по 1-му Волоколамскому проезду около 22.00 двое неизвестных нанесли гражданке, 1987 года рождения, ножевое ранение и похитили у нее сумку, в которой находились денежные средства и телефон. По данным фактам были возбуждены три уголовных дела по ст. 161 и ст. 162 УК РФ", - говорится в сообщении.

Оперативники МУРа, работая по раскрытию данных разбойных нападений, установили, что все преступления совершались по одной схеме, а все потерпевшие описывают одного и того же нападавшего. Во всех случаях злоумышленник встречал женщин в лесополосе парка Покровское-Стрешнево, где наносил им ножевые ранения и отбирал все ценные вещи, украшения, деньги, мобильные телефоны.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МУРа установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний житель Рязанской области. Основная сложность в розыске подозреваемого заключалась в том, что в Москве он проживал по различным адресам, постоянно меняя место своего пребывания", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

21 марта оперативники 23 отдела МУРа совместно с СОБР ЦСН ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого у д.10 по Хорошевскому проезду в Москве. В этой же квартире был задержан соучастник нападений 22-летний житель Украины, а также ранее судимый житель Московской области, который проверяется на причастность к совершенным преступлениям.

В настоящее время подозреваемые полностью изобличены в совершении двух разбойных нападений в отношении молодых девушек. Часть похищенного и холодное оружие изъяты.

"Сотрудники МУРа продолжают работу по проверке задержанных на причастность к аналогичным преступлениям. Всех, кто пострадал от действий данных лиц, просим обращаться по тел.: 694-82-06, 694-91-99", - говорится в сообщении ведомства".