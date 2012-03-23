В Москве полицейский застрелил жителя столицы, задевшего его на автостоянке

В Москве сержант полиции УВД по Южному округу застрелил через лобовое стекло водителя, машина которого задела на уличной парковке его автомобиль. От полученных в грудь ран потерпевший скончался в больнице.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении СК, передает Интерфакс.

В нем отмечается, что подозреваемым по уголовному делу проходит сотрудник 2-го батальона вневедомственной охраны УВД по Южному округу Москвы старший сержант полиции.

По данным следствия, 17 марта вечером на одной из улиц Москвы между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт в связи с возникшими разногласиями по поводу парковки автомобиля. В ответ на сделанное замечание, отмечают в СК, мужчина вышел из машины и толкнул полицейского.

"После этого подозреваемый достал пистолет и через лобовое стекло произвел в него один выстрел. Мужчину доставили в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки, от которого он впоследствии скончался ", - говорится в сообщении.