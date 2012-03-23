В Москве чиновник присвоил две квартиры пенсионера и 5 млн рублей

В Москве задержан ведущий советник одного из федеральных ведомств, который обманным путем войдя в доверие к 80-летнему пенсионеру, незаконно завладел двумя квартирами, расположенными в Юго-Западном и Западном административных округах столицы.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что за три месяца 45-летний мошенник не только успел переоформить на свое имя две квартиры, принадлежащие пострадавшему, а также получил доступ к банковскому счету пенсионера и присвоил себе около 5 млн рублей", - сообщает в пятницу представитель пресс-группы УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве Юлия Аносова.

В настоящее время задержанному сотрудниками ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы гражданину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.