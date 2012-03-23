Установка видеокамер в отделениях полиции будет применена не только в Татарстане, но, возможно, и на всей территории России, заявил в пятницу статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Сергей Булавин.

На вопрос планируется ли меры, принятые в Татарстане по установке видеокамер в комнатах допроса, распространить на другие регионы, Булавин ответил: "Если те действия будут иметь положительный эффект, мы их будем распространять на всю территорию".

По его словам, соответствующие решения будут приниматься после того, как будут оценены результаты принятия таких мер в Татарстане.

"В отдельных помещениях, конечно, нужно устанавливать. Практика показала, что это необходимо. Например, при входе в дежурных частях, где люди приходят и подают заявление", - сказал замминистра.