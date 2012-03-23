В центре Москвы столичная полиция задержала двух дагестанцев - серийных грабителей, которые совершили не менее 30 разбойных нападений и 3 убийств геев, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Оперативниками 2 отдела МУРа совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны два уроженца Дагестана, подозреваемые в совершении ряда разбойных нападений и убийств лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

14 марта в ОМВД России по Тверскому району г. Москвы обратился молодой человек, который сообщил, что его друг давно не выходит на связь, а когда он пришел к товарищу домой на 1-ю Тверскую-Ямскую улицу, то обнаружил его мертвым.

СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве было возбуждено уголовное дело за убийство.

"Но, как выяснилось, это была не единственная жертва злоумышленников. Действовали они всегда одним и тем же способом. На сайтах знакомств в сети Интернет давали объявления об оказании интимных услуг лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Договаривались о встрече в квартире потенциальной жертвы, затем нападали на хозяина и похищали ценные вещи. На данный момент оперативники насчитывают более тридцати эпизодов разбойных нападений. При этом в трех последних случаях жертвы были убиты", - сообщает прес-служба ГУ МВД по Москве..

На днях оперативники установили съемную квартиру, в которой проживали подозреваемые. У д. 35/1 по ул. Б. Якиманка по подозрению в совершении указанных преступлений были задержаны 25-летний и 22-летний уроженцы Республики Дагестан.

"Всех, кто пострадал от действий данных лиц, просим звонить по тел.: 694-94-70", - говорится в сообщении столичной полиции.