В Петербурге у судьи угнали машину стоимостью 1,2 миллиона рублей

Во Фрунзенском районе угнали дорогую иномарку. Автомашина Hyundai Santa Fe выпуска 2011 года стоимостью 1 миллион 221 900 рублей была похищена от дома в Альпийском переулке в период с 20.30 четверга до семи часов утра сегодняшнего дня.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», с заявлением об угоне в правоохранительные органы обратился 37-летний петербуржец, федеральный судья Красногвардейского района.



