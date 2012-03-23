Пассажир автобуса выстрелил в водителя за то, что тот не остановил у кафе

В Тольятти накануне днем пассажир азиатской внешности рейсового "Икаруса" ранил из пистолета 51-летнего водителя и скрылся с места происшествия. В момент ЧП в салоне находилось около 10 пассажиров. Стрелка задержали.

Автобус 84-го маршрута следовал в четверг по трассе М-5 из Комсомольского района в пос. Приволжский. На одной из остановок в салон автобуса зашел мужчина азиатской наружности. Когда автобус проезжал мимо придорожного кафе "Три медведя", южанин вдруг стал стучать в стекло кабины водителя, требуя остановиться. Но управлявший автобусом Николай Ульяненко ответил ему, что остановки тут нет, передает информационный портал Волга ньюс.

Пассажир не унимался. Водитель вынужден был остановить автобус. Но пассажир не просто покинул салон, а, оббежав его, стал вытаскивать водителя из кабины. После того, как Ульяненко оттолкнул его, горячий азиат выхватил из кармана пистолет, выстрелил несколько раз и убежал.

Оружие оказалось пневматическим. Но металлические пули причинили Ульяненко ощутимые травмы. Одна пуля угодила ему в грудь, вторая - в руку. Раненый водитель нашел в себе силы доехать до поста ГАИ "Зеленовка" и там рассказал о случившемся и сообщил приметы стрелявшего. Инспекторы передали ориентировку всем мобильным патрулям.

Врачи скорой помощи зафиксировали у пострадавшего ушибы грудины и пальца на левой руке и отвезли его в больницу Комсомольского района.

Стрелка задержали по горячим следам уже спустя несколько минут. Экипаж ДПС остановил его в районе пос. Жигулевское море, когда он шел по обочине дороги в сторону Тольятти.

Возбуждено уголовное дело.