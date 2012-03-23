В Иркутске задержан налетчик Синий Топор

В Иркутске задержан своеобразный грабитель, который несколько дней назад, вооружившись топором синего цвета, совершил налет на ломбард в микрорайоне Университетский.

По данным УМВД по Иркутску, благодаря необычному преступному почерку налетчика задержали быстро.В полиции рассказали, что пытаясь через решетку разбить витрину с ювелирными изделиями, грабитель выронил свое приметное орудие — синий топор. Продавщица быстро среагировала и вызвала полицию.

Налетчик ретировался. Но по "синему почерку" полицейские легко установили личность преступника — им оказался молодой человек из Братска.

В прошлом году он уже получил 4 года условно за аналогичное нападение на другой иркутский ломбард — тогда при нем были синие молоток и монтировка. Преступник по прозвищу Синий Топор объяснил, что любит синий цвет: это цвет его глаз, а также куртки, в которой он совершал налеты.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Синему Топору грозит лишение свободы на срок до 10 лет.