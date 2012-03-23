В Челябинске мужчина убил в торговом центре бывшую жену и выстрелил в себя

В Челябинске в торговом центре "Маяк" мужчина убил женщину, работавшую в кафе, после чего застрелился. Местные СМИ пишут, что погибшая женщина работала в торговом центре заведующей кафе.

Убийца и погибшая женщины - бывшие супруги. Следствием установлено, что преступник вел стрельбу из помпового ружья. В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.