В Ингушетии легковушку обстреляли из автоматов

В Ингушетии неизвестные обстреляли из автоматов легковой автомобиль. Инцидент произошел в четверг, 22 марта, в Сунженском районе республики. Водитель машины в результате обстрела не пострадал.

Известно, что около 20.56 несколько неизвестных произвели выстрелы в легковой автомобиль. Преступление было совершено в станице Орджоникидзевская. За рулем машины находился житель республики, передает РИА Новости. Водитель машины не пострадал. В настоящее время проводится работа по установлению лиц нападавших.