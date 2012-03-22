В Москве сотрудники полиции задержали лидера националистической организации «Лига обороны Москвы». Даниил Константинов был задержан по подозрению в убийстве, заявила его адвокат Оксана Михалкина.

По ее словам, для задержания оперативники «взломали дверь в его квартиру». Как передает ИТАР-ТАСС, Константинов подозревается в убийстве молодого человека славянской внешности. По версии следствия, убийство было совершено в декабре 2011 года. По словам адвоката, обвинение ее клиенту еще не предъявлено.