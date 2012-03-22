Малышка, искалеченная отчимом-гастарбайтером, переехала в детский дом

Малышка Алексия из Ломоносова, изувеченная сожителем матери, переехала в детский дом. Мать девочки сама написала заявление о временном помещении ребенка в сиротское учреждение. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Свой четвертый день рожденья, которого, как говорят врачи, могло и не быть вовсе, Алекса отметила в больнице. У ребенка выстрижены волосы, под ними видны следы ожогов: гражданин Таджикистана - сожитель матери - тушил о ребенка сигареты. Врачи пересадили на голову кожу с бедра. Спасти правую ногу девочки не удалось — разрыв кишечника вызвал заражение крови, из-за этого стопу ампутировали почти треть ножки.

В январе 2012 года девочку перевели в научно-практический Центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Альбрехта. Малышка в буквальном смысле слова заново училась вставать, ходить.

"Мать ребенка - Виктория, являясь единственным кормильцем в семье, не смогла бросить работу и целиком посвятить себя заботе о дочери - Поэтому в медицинских учреждениях за малышкой ухаживали не только родные, но и просто неравнодушные люди. Когда подошло время выписки, Виктория, сославшись на трудную жизненную ситуацию, написала заявление на временное помещение дочери в сиротское учреждение. И прямиком из института Альбрехта ребенок переехал в детский дом № 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья", - рассказали помощники детского уполномоченного, передает Фонтанка.ру.

Теперь детский дом совместно с институтом им. Альбрехта занимается протезированием девочки. А пока Алекса передвигается на коленках. Мама Виктория справляется о состоянии дочери только по телефону. Но отказываться от ребенка пока не намерена. Еще до того, как поместить дочь в сиротское учреждение, мать оформила ребенку инвалидность.

Сейчас Алекса чувствует себя хорошо. Педагоги детского дома отмечают, что девочка жизнерадостная, подвижная, активная.

Напомним, что в конце сентября 2011 года гражданин Таджикистана Хакимджон Худоев жестоко избил трехлетнюю Алексию леонову - дочь своей сожительницы. Малышка в крайне тяжелом состоянии была доставлена в ДГБ № 1. Помимо множественных ушибов, гематом и ожогов врачи зафиксировали разрывы кишечника. Потребовалась операция. Кроме того, вследствие избиения у Алексы началось отмирание тканей правой ноги.

В отношениии Хакимджона Худоева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Обвиняемый находится под арестом. По предварительной информации, суд над ним состоится в начале лета.

Вопрос о лишении матери родительских прав в настоящее время отложен, но окончательно не закрыт.