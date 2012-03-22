Из бюджета Москвы украли 200 млн рублей, выделенных на городские парки

В Москве выявлен факт хищения более 200 млн руб., выделенных из городского бюджета на благоустройство столичных парков. В состав ОПГ входили чиновники Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Также в числе участников преступной группы были и сотрудники государственного учреждения Москвы "Бюро экономического анализа экологических проектов" (ГУ "Бюро экоанализа") и ряда коммерческих организаций. В отношении директора ГУ "Бюро экоанализа" было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а в отношении генерального директора ООО "РосМетПродукт" - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).