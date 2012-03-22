ФСИН: убийцу, бежавшего из вологодской зоны на вертолёте, поймали

Осужденный за убийство на 24 года Алексей Шестаков, бежавший в четверг на вертолете из Шекснинской исправительной колонии строгого режима №17 в Вологодской области, задержан, сообщил глава ФСИН РФ Александр Реймер.

По данным Реймера, при задержании Шестакова он оказал сопротивление и был ранен, передает Интерфакс. Он отметил, что Шестаков доставлен в ближайший отдел внутренних дел, где с ним уже работают следователи.

"АН" писали, что утром четверга группа неизвестных захватила вертолет и прилетела на нем в исправительную колонию строго режима в Шексне Вологодской области. Над территорией колонии спустили веревку, подняли на ней отбывавшего наказание за убийства на 24 года "сидельца" и скрылись в неизвестном направлении. Вертолёт вскоре был найден на Пошехонском шоссе.