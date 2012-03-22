В Харькове совершено нападение на воинскую часть, один солдат убит

На Украине ранним утром в четверг двое злоумышленников совершили нападение на воинскую часть в Харькове. В результате инцидента один солдат караула и один из нападавших были убиты.

Двое неизвестных около 4 часов утра четверга проникли на территорию воинской части с целью завладения оружием.

В ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщили, что преступники убили одного солдата караула. Еще двоих, в том числе начальника караула, ранили. Раненым оказывается медицинская помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное, передает "Интерфакс".

Военные убили одного из нападавших, второй задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время его допрашивают в Дзержинском райотделе милиции.