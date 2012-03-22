Глава коммерческой фирмы стал жертвой уличного ограбления в Петербурге на треть миллиона рублей. В Купчино с бизнесмена сняли дорогие часы и украшения.



Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», сегодня в 3.20 ночи в полицию Кировского района обратился генеральный директор одного из ООО с заявлением о грабеже. По словам 41-летнего мужчины, накануне в 21.35 возле станции метро «Купчино» двое неизвестных преступников под угрозой ножа отобрали у него два мобильных телефона, ювелирные изделия и наручные часы. Общая стоимость похищенного составляет 300 тысяч рублей.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.