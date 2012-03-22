Три обрубка человеческих тел найдены на свалке в Нижегородской области

В Нижегородской области расследуют обстоятельства убийства трех человек, найденных обезглавленными на свалке. Ранее возле мусорного контейнера на улице Федосеенко в Сормовском районе столицы области, были обнаружены человеческие конечности.

Тела были обнаружены на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Гидроторф Балахнинского района 20 и 21 марта.

"Бомжи, разбирая мусор, наткнулись на туловище мужчины без головы и конечностей. После этого они вызвали на место происшествие сотрудников полиции", - источник в ГУ МВД РФ, передает "Интерфакс-Поволжье".

В ходе осмотра стражи порядка нашли еще одно обезглавленное тело мужчины, а спустя некоторое время обнаружили и третий расчлененный труп. У всех погибших отсутствовали головы и конечности.

Выяснилось, что останки людей были привезены на свалку мусоровозом из Нижнего. Личности погибших установлены - это трое ранее судимых жителя Сормовского района, но головы пока не найдены.

Возбуждены два уголовных дела - по ч. 1 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).