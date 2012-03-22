В Вологодской области проводится проверка по факту побега заключенного из колонии строгого режима, сообщили в четверг в региональном СКР. Вертолет, на котором был совершен побег, нашли на Пошехонском шоссе. С магистрали его уже отогнали.

"В СКР поступила информация об исчезновении одного из заключенных Шекснинской колонии №17, сейчас она проверятся одной следственно-оперативной группой, которая выехала в Шексну. Вторая группа работает на месте обнаружения вертолета, на котором был совершен побег. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выясняются все обстоятельства", - отметили в ведомстве.

Группа неизвестных захватила вертолет и прилетела на нем в исправительную колонию строго режима на Дзержинского, 6 около девяти часов утра 22-го марта, сообщает "КП"-Вологда". Над территорией колонии спустили веревку, подняли на ней одного заключенного и скрылись в неизвестном направлении. По имеющейся информации сбежавший был осужден за убийства на 24 года и отсидел ровно полсрока.