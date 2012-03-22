Престарелый террорист пытался взорвать Пять углов и Московский вокзал

Все еще находятся люди, которые пытаются обратить на себя внимание старым добрым способом – позвонить и сообщить о бомбе в многолюдном месте. Накануне поиграть в Бен Ладена решил петербургский пенсионер.



Около четырех часов дня в дежурную часть петербургского главка поступил звонок о готовящихся террористических актах. Неизвестный сообщил, что Московский вокзал и Пять углов заминированы, после чего, не представившись и не сообщив каких-либо подробностей, повесил трубку.



Сотрудники УМВД по Центральному району ГУ МВД вскоре выяснили, что террористом оказался 65-летний мужчина, и звонил он из кафе в центре города. Прямо там его и задержала группа немедленного реагирования.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.