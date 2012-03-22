В Москве в лесопарке обнаружен труп женщины со следами сексуального насилия
22 марта 2012, 11:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в Бирюлево на территории лесопарка накануне вечером обнаружен труп женщины со следами сексуального насилия. Полицейские нашли мертвую женщину на лавочке, а в ее половые органы была вставлена бутылка из-под водки.
Рядом с трупом зверски изнасилованной и убитой женщины оперативники обнаружили еще три бутылки из-под водки.
Страшную находку сделали напротив дома №22 по Лебедянской улице в районе Бирюлево, передает "Интерфакс".
Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что приняты меры к установлению личности неизвестной. Следственные органы проводят оперативно-следственные действия.