В московской квартире найден труп мужчины, связанного и с кляпом

В столичном районе Фили-Давыдково за западе города накануне в квартире обнаружено тело 48-летнего жителя Московской области. Руки-ноги погибшего были связаны, кляп во рту. О причинах его смерти не сообщается.

"В квартире по адресу: ул. Инициативная, д. 10 был обнаружен труп 48-летнего жителя Подмосковья", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в четверг. Он рассказал, что мужчина был связан ремнями по рукам и ногам с кляпом во рту.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство)".