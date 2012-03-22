Автоугон с помощью эвакуатора - новое слово в криминальном бизнесе

В российской столице возбуждено уголовное дело против 22-летнего москвича, который угнал автомобиль "УАЗ-31514", припаркованный по Коровинскому шоссе с помощью эвакуатора и пытался его продать через интернет.

В отделение полиции обратился житель Москвы с заявлением об угоне у него автомобиля марки "УАЗ". В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали москвича, подозреваемого в похищении автомобиля для дальнейшей перепродажи.

Как выяснилось, молодой человек нанял частный эвакуатор, снял с автомобиля регистрационные знаки и перевёз его во двор своего дома, передает портал НИРА Аксакал. Затем злоумышленник сфотографировал автомобиль и разместил в интернете объявление о его продаже, предупредив, что документов на машину нет, поэтому продает по низкой цене. Возбуждено уголовное дело.

Автомобиль возвращен владельцу.