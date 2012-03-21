В Казани Приволжский районный суд принял решение об аресте бывшего участкового уполномоченного отдела полиции "Дальний" УМВД РФ по Казани Ильшата Гарифуллина, который проходит по делу о смерти Сергея Назарова.

"АН" писали, что 25-летний полицейский раньше содержался под домашним арестом.

Напомним, резонансное уголовное дело было возбуждено по факту причинения телесных повреждений 52-летнему жителю Казани Сергею Назарову, доставленному 10 марта 2012 года около 15 часов бригадой врачей скорой помощи в больницу из отдела полиции №9 "Дальний" УМВД РФ по городу Казани, с тяжёлыми травмами, от которых он скончался.

В тот же день был задержан участковый уполномоченный Ильшат Гарифуллин. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Свою вину он признал полностью.

13 марта жители Казани пикетировали здание МВД. После чего аналогичные решения приняты судом в отношении четверых бывших сотрудников отдела полиции №9 «Дальний», которые непосредственно пытали Сергея Назаренко требуя сознаться в совершении кражи теефона.

Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате СК России. Действия полицейский, недавно прошедших аттестацию в ходе реформа МВД РФ, осудили представители различных религиозных конфессий.

После того, как дело Назарова получило огласку, на полицейских Казани посыпались заявления об аналогичных преступлениях, с которыми сейчас разбирается Главное следственное управление СКР. Накануне Приволжский районный суд Казани сегодня избрал арест в качестве меры пресечения в отношении двух бывших сотрудников отдела полиции "Дальний" - начальника Угро Айнура Рахматуллина и оперативника Амира Шарафуллина. Они обвиняются в насилии над задержанным жителем КазаниОскаром Крыловым.