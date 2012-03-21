Глава коммерческой фирмы насиловал приемную дочь

Генеральный директор одного из ООО, 42-летний петербуржец, задержан по подозрению в педофилии.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие» бизнесмен в период с 1 декабря 2010 года по 15 февраля 2011-го в своей квартире дома 4 по Кронштадтской улице неоднократно совершал насильственные действия

сексуального характера в отношении своей падчерицы 1999 года рождения.



Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК России.