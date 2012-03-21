Уголовное дело заведено в Ростовской области на исполнительного и генерального директоров негосударственного пенсионного фонда "Дорога" ООО "Вагондормаш", которые вывели 7,7 миллиона рублей со счетов фонда.



По версии следствия, два директора провернули это дело в 2007 году в городе Новошахтинске, заключили договора о купле-продаже акций ОАО "ОГК-5" и РАО ЕЭС на сумму 7,7 миллиона рублей, оплатив их из средств пенсионного фонда. Акции в распоряжение фонда не переданы, а денежные средства перешли "Вагондормаш».

Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, которая предусматривает до десяти лет колонии.



