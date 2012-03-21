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Двух директоров частного ПФ "Дорога" привела не туда, куда надо

21 марта 2012, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Двух директоров частного ПФ "Дорога" привела не туда, куда надо

Уголовное дело заведено в Ростовской области на исполнительного и генерального директоров негосударственного пенсионного фонда "Дорога" ООО "Вагондормаш", которые вывели 7,7 миллиона рублей со счетов фонда.


 По версии следствия, два директора провернули это дело  в 2007 году в городе Новошахтинске,  заключили договора о купле-продаже акций ОАО "ОГК-5" и РАО ЕЭС на сумму 7,7 миллиона рублей, оплатив их из средств пенсионного фонда. Акции в распоряжение фонда не переданы, а денежные средства перешли "Вагондормаш».
Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, которая предусматривает до десяти лет колонии.

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