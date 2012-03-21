В Одессе служба безопасности Украины предъявила казахстанцу Илье Пьянзину обвинения в подготовке теракта, сообщил накануне вечером официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Алтай Абибуллаев.



"12 марта правоохранительные органы Украины выдвинули в отношении гражданина Казахстана Пьянзина Ильи Александровича, находящего в Одесском следственном изоляторе, обвинения в совершении преступления, предусмотренного четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины. В соответствии с положениями международной консульской конвенции наш консул встретился с гражданином Казахстана и по мере поступления дальнейшей информации мы будем вас информировать", - сказал Абибуллаев, передает портал Tengrinews.kz.



"АН" писали 27 февраля, что в Одессе были задержаны 31-летний россиянин и двое его сообщников.

12 марта появилась информация о том, что украинские следователи пока не располагают доказательствами причастности задержанных в феврале 2012 года лиц к подготовке покушения на Владимира Путина и считают, что они готовили взрывы для диверсий экономического характера.

Напомним, что в начале января в одной из квартир Одессы произошел взрыв, в результате которого погиб гражданин России Руслан Мадаев, а казахстанец Илья Пьянзин был госпитализирован с ожогами. По первоначальной версии пожарные предположили, что взорвался газовый баллон. Однако позже на месте ЧП нашли остатки взрывных устройств, и было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами", а Пьянзина арестовали.

По версии следствия, Пьянзин и Мадаев являлись членами банды Адама Осмаева, объявленного в международный розыск за попытку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова в 2007 году. Через месяц после взрыва в Одессе был задержан и сам Осмаев. 27 февраля российский Первый канал показал видеосюжет, в котором Осмаев признался в планировании покушения на Путина.