В Москве расстреляны курьеры интернет-магазина за часы стоимостью 500 тыс.руб.

В Москве во вторник на улице Кетчерской произошло убийство курьеров интернет-магазина, которые доставляли товар — часы стоимостью полмиллиона рублей.По версии следствия, убийца — человек, заказавший товар .

Трагедия произошла на улице Кетчерской на востоке столицы. Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями нашли в припаркованной машине "Ниссан Примера", передает Вести.ру.

По предварительным данным, это женщина-курьер и водитель, которые привезли заказчику дорогостоящую покупку. По версии следствия, убийца подсел в автомобиль, якобы для того, чтобы оплатить заказ, забрал товар, и вместо оплаты достал оружие и расстрелял продавцов.

По факту смерти мужчины и женщины на улице возбуждено уголовное дело по 2 статьям уголовного кодекса: убийство двух лиц и незаконный оборот огнестрельного оружия. На месте работает следственная группа, проводятся неотложные следственные действия.