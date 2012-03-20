Уроженец Дагестана убил молодую женщину на ж/д вокзале в Рязани

В Рязани жестокое убийство молодой женщины произошло в ночь на вторник, 20 марта 2012 года на вокзале ст. Рязань-2. Тело 28-летней жительницы Рязанской области с признаками насильственной смерти – пятью колото-резанными ранами грудной клетки было обнаружено на территории вокзала.

По горячим следам оперативники задержали подозреваемого в совершенном преступлении. По версии следствия, с женщиной расправился ее бывший сожитель - 39-летний уроженец Дагестана Магомед М.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).



Установлено, что жительница Рязанской области собиралась ехать в Москву и ожидала на вокзале поезд. Здесь же между ней и ее бывшим сожителем, который требовал, чтобы она продолжала поддерживать с ним отношения и опять пустила его жить в свой дом, произошла ссора. В ходе ссоры злоумышленник нанес женщине не менее пяти ударов ножом в грудь, после чего с места происшествия скрылся. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась до приезда «скорой помощи».

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.