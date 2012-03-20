На востоке Москвы нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

На востоке Москвы найдены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Тела были обнаружены в понедельник, 19 марта, в салоне машины во дворе дома 2 на улице Кетчерская.

В автомобиле Nissan были найдены убитыми женщина-курьер и водитель-мужчина. Убитые, по предварительным данным, привезли по заказу дорогие часы. В настоящее время устанавливается личность заказчика, передает РИА Новости. По основной версии, убийцей был именно заказчик дорогостоящего товара. На месте происшествия ведет работу следственно-оперативная группа.