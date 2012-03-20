Задержан начальник угрозыска казанского ОП «Дальний»

Приволжский районный суд Казани сегодня избрал арест в качестве меры пресечения в отношении двух бывших сотрудников отдела полиции "Дальний" - начальника Угро Айнура Рахматуллина и оперативника Амира Шарафуллина.

Они обвиняются в насилии над задержанным жителем Казани Оскаром Крыловым.

Им обоим срок ареста назначен на 2 месяца - до 18 мая.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Будет ли защита оспаривать арест, пока неизвестно, сообщает «Интерфакс».

По данным правозащитников, накануне в региональном следственном управлении состоялась очная ставка между 22-летним потерпевшим Оскаром Крыловым и бывшим начальником угрозыска ОП «Дальний» Айнуром Рахматуллиным и оперуполномоченным Шарафуллиным. Интересы потерпевшего по инициативе Казанского правозащитного центра представляет адвокат Рамиль Ахметгалиев.



Оба подозреваемых свою вину не признали. По словам Шарафуллина, 27 октября 2011 года он увидел на улице Крылова, который ругался матом, и доставил его в отдел полиции. Там молодой человек якобы сам решил написать явку с повинной по делу о краже. Рахматуллин и вовсе заявил о том, что не узнает Крылова. Он также сообщил, что никогда в своей работе не применял пытки.



После очной ставки следователи провели проверку показаний потерпевшего на месте происшествия. В отделе полиции «Дальний» Крылов показал и рассказал, как полицейские били его и применили насилие с помощью карандаша и бутылки.





