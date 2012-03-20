Груз морепродуктов пропал по пути из Подмосковья в Петербург

Как передает АН «Оперативное прикрытие», автомобиль Iveco с морскими деликатесами отбыл из подмосковного города Ногинска 15 марта в 1 час ночи. Фура должна была прибыть для разгрузки в Петербург, на Днепропетровскую улицу, но там автомобиль так и не дождались.



С заявлением в полицию Фрунзенского района обратилась начальник отдела ООО «Автопартнер». Размер ущерба уточняется. По предварительным данным, стоимость автомашины и груза составляет около 4 миллионов рублей.