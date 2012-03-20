Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», на таможенный пост МАПП "Брусничное" из Финляндии на автомобиле «Крайслер» прибыли двое жителей Санкт-Петербурга. Пассажирскую таможенную декларацию они не подавали, о наличии товаров, подлежащих письменному декларированию, не заявляли.



Однако, в результате проведения таможенного досмотра автомобиля «Крайслер» было установлено, что в технологических нишах под полом салона и багажного отделения находятся незадекларированные товары. После демонтажа, снятия напольного коврового покрытия и поднятия фанерного пола таможенниками были обнаружены 50 оптических прицелов и инструкций к ним, измерительные приборы в количестве 50 штук, а также рекламные каталоги, общим весом 62,4 кг.



Из объяснений водителя «Крайслера» следует, что о сокрытом товаре ему ничего неизвестно, а транспортное средство он забрал в Финляндии и перегоняет в РФ по просьбе своего знакомого. Тем не менее, по данному факту в отношении гражданина вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ. Незадекларированный товар изъят.