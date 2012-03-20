Петербургского композитора ограбили в лифте
20 марта 2012, 10:08 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Неизвестный напал на Александра Колкера прямо в подъезде собственного дома №61 по набережной
Черной речки. Грабитель в лифте неожиданно навалился на пенсионера сзади и вытащил из его кармана шесть тысяч рублей.
78-летний композитор смог сообщить приметы грабителя полицейским. Ростом он около 180 сантиметров, нормального телосложения, был в темной куртке и светлых брюках.
Александр Колкер стал профессиональным композитором еще в шестидесятых. На его счету песни, которые стали хитами в советское время: «Туман», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия», «Стоят девчонки», «Опять плывут куда-то корабли». Большинство песен написано им в соавторстве с Кимом Рыжовым, а исполняла их часто супруга Александра - Мария Пахоменко.
Это не первый случай обращения в полицию со стороны композитора. Напомним, месяц назад ушла из дома и пропала его жена, народная артистка России Мария Пахоменко. Тогда ее искали и правоохранительные органы и добровольцы. Певицу нашли тогда в супермаркете.