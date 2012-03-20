В Москве попытались ограбить офис Сбербанка
20 марта 2012, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве около 08:00 была совершена попытка ограбления инкассаторов Сбербанка на улице Вавилова. Задержаны несколько предполагаемых грабителей, сообщили в правоохранительных органах.
Сотрудники уголовного розыска задержали двух неизвестных на улице Вавилова, 23 около отделения Сбербанка. По данным полиции, мужчины ожидали инкассаторов данного отделения. Некоторые СМИ сообщают, что задержаны четыре человека, у которых изъято оружие.