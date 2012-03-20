Внук убил бабушку и прадеда-ветерана из-за небольшой суммы денег

Житель города Североуральска (Свердловская область) задержан по подозрению в жестоком убийстве прадеда и его дочери, своей бабушки. Неработающий 19-летний внук жил с ними на их пенсию.



Ночью тела деда, ветерана Великой отечественной войны 1927 г.р. и его дочери 1954 г.р. с множественными ножевыми ранениями были найдены в подполе их квартиры. Была обнаружена пропажа небольшой суммы денег, двух сберкнижек и боевых орденов и медалей ветерана. Уже через полчаса был задержан подозреваемый - правнук убитого мужчины.

Подозреваемый уже дал признательные показания, пояснить причины совершенного он внятно не может. Решается вопрос с назначением комплекса необходимых экспертиз, в том числе, и судебной психиатрической экспертизы подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".



