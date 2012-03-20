Студентка обвинила полицию в сломанной руке, перед этим устроив погром в кафе

Субботним утром на пульт "02" поступил звонок о драке в кафе в районе Царицыно. Прибывший наряд патрульно-постовой службы отдела МВД по району Царицыно увидел, что пьяная девушка, 1990 года рождения, устроила погром.



Девушка была сильно пьяна, медосвидетельствование потом покажет наличие в ее крови 1,6 промилле алкоголя. Она ломала мебель, била посуду, ругалась матом и пыталась драться с сотрудниками и посетителями кафе.

Полицейские задержали хулиганку и привезли в отдел для составления административного протокола. Там у девушки сильно заболела рука. Она была немедленно доставлена в травмпункт, где медики предположили, что причиной сильной боли мог стать перелом. Они наложили гипс, после чего студентку бригадой "скорой помощи" доставили в ГКБ N7.

Протрезвев через несколько часов, девушка, по всей видимости, забыла, какой дебош она устроила в кафе, заявила врачам, что руку ей сломали сотрудники полиции. Соответствующая телефонограмма из больницы была сразу же направлена в органы внутренних дел. По данной информации была назначена служебная проверка по линии отдела собственной безопасности и инспекции по личному составу, однако, по предварительным данным, никаких противоправных действий со стороны сотрудников полиции выявлено не было, сообщает «Интерфакс».

В отношении девушки составлен административный протокол, материалы будут переданы в суд для принятия решения о наказании.



