Мужчина, доставленный в больницу из отдела полиции в Гатчине, остается в коме

Состояние мужчины, госпитализированного 15 марта из отдела полиции в городе Гатчина Ленинградской области, остается стабильно тяжелым. Он находится в коме.

Представитель регионального СУ СКР уточнил, что в настоящее время уголовное дело еще не возбуждено, передает РИА Новости.

Напомним, в Гатчине мужчину в состоянии алкогольного опьянения забрали сотрудники вневедомственной охраны из кафе на Соборной улице. Оперативники вызвали бригаду «скорой помощи». Медики не нашли у задержанного телесных повреждений и признали, что госпитализация не требуется. Но через 9 часов «скорая помощь» забрала этого мужчину из полицейского участка в состоянии комы.

Сообщалось, что телефонограмма в дежурную часть из гатчинской центральной больницы о госпитализации мужчины с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии комы из полицейского участка на улице Красная поступила утром 15 марта.